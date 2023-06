Kan ik nog iemand afzetten met de auto aan de wei? Wanneer openen de deuren? Alles wat je moet weten voor het concert van Harry Styles in Werchter

Voor fans van Harry Styles is er dit weekend maar ‘one direction’: de festivalweide in Werchter. De Love On Tour 2023 strijkt er zaterdag neer. Het 29-jarige pop- en mode-icoon dat vele harten sneller laat slaan, zal er bijna twee uur het beste van zichzelf geven. De deuren gaan ten vroegste open om 16 uur, waarschuwt de organisatie. Toch zijn er maatregelen genomen om eventuele vroege vogels op te vangen. Oh ja, het concert is hopeloos uitverkocht.

Net achter de ingang - die ook dienst deed tijdens Werchter Boutique en TW Classic - heeft de organisatie dranghekken geplaatst om ‘early birds’ gecontroleerd naar een wachtrij te loodsen, waar ook her en der mobiele toiletten zijn geplaatst om het eventuele lange wachten iets draaglijker te maken. Zo hoeft niemand zijn plekje op te geven als de nood het hoogst is.

Volledig scherm Een eventuele vroege wachtrij zal via het B-terrein geloodst worden, zodat de mainstage niet meteen bestormd wordt. Er werden ook toiletten voorzien. © Vertommen

Hoe geraak ik daar?

De organisatie raadt aan om met het openbaar vervoer heen en weer te reizen naar het festival. Reis met de trein naar Leuven. Vanaf station Leuven rij je dankzij pendelbussen van De Lijn snel en veilig door naar Werchter. De bussen rijden doorlopend heen en weer vanaf 13 uur tot na afloop van het concert. Na afloop van het concert worden er geen nachttreinen ingelegd. Er zijn immers tot laat op de avond voldoende reguliere treinen die vertrekken naar verschillende bestemmingen vanuit station Leuven. Alle info vind je via de website van de NMBS.

Met de fiets?

De fiets is het snelste en handigste vervoersmiddel voor wie in de buurt woont. Net als de vorige edities is er langs elke grote invalsweg een gratis, 24 op 24 uur bewaakte fietsenparking. Die beveiligde parkings aan de Nieuwebaan en de Provinciebaan zijn ook open tijdens de dagfestivals.

Met de auto?

Kom je toch met de auto, dan is het noodzakelijk om vooraf een parkingticket te kopen. Zonder parkingticket geraak je niet in de buurt van het festivalterrein met de auto of de moto. Bereid je bezoek aan het Festivalpark dus goed voor.

Volledig scherm Het omgevingsplan met parkings. © rv

Combinatie van auto en fiets?

Wil je graag met de fiets naar Werchter komen, maar is de afstand tot het festival net iets te groot? Kies dan voor park & bike. Neem je fiets mee in/op de wagen en parkeer op één van de gratis parkings op afstand, vandaar vervolg je de reis met de fiets. Ter plaatse stal je deze in één van de bewaakte stallingen aan het festivalterrein.

Je vindt een P+B-parking in elk van de 3 gemeenten rond het Festivalpark, op maximaal 15 minuten fietsen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling. De exacte locaties kan je raadplegen via deze links:

Park & Bike BLAUW / Fietsenstalling BLAUW

Park & Bike GROEN / Fietsenstalling GROEN

Park & Bike ROZE / Fietsenstalling ROZE

Kan ik iemand afzetten aan de festivalweide?

Er geldt een parkeer- en stilstaanverbod op alle wegen in de buurt van het Festivalpark. De politie zal boetes uitschrijven van 68 euro per overtreding. Afzetten en ophalen kan enkel aan het station van Leuven (P1).

De Haachtsesteenweg wordt afgesloten voor verkeer vanaf 6 uur. Het kruispunt Werchter-Brug en de andere straten worden afgesloten vanaf 10 uur. Vanaf 21 uur wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op de Provinciebaan, Stationsstraat en Steenweg op Holsbeek richting autostrade E314.

Kan ik hélémaal vooraan staan tijdens het concert?

Als je in het bezit bent van een ticket type ‘Pods’ dan heb je toegang tot één van de drie zones vooraan; Bishopsgate, Jonny’s Place of Hollywood. Na de ticketscan krijg je polsbandje voor de betreffende zone. Ook tickethouders front circle krijgen een apart bandje. Zonder polsbandje dat je na ticketscan krijgt, heb je geen toegang tot deze zones.

Volledig scherm Aan de ingang werden uit voorzorg herashekken geplaatst om eventuele vroege vogels naar een wachtrij op het terrein te begeleiden. © Vertommen

Hoe betaal ik mijn eten en drinken?

In het festivalpark betaal je veilig en efficiënt met digitale Coins. Bij de ingang zal je een (lege) betaalkaart ontvangen. Daar kan je Coins op inladen waarmee je kan betalen in het Festivalpark. Eén coin kost 3,50 euro. Er zijn enkele manieren om Coins op de betaalkaart in te laden. Aan de top-up kassa’s: ga langs aan één van de kassa’s en geef aan hoeveel Coins je wil opladen. Na betaling worden de Coins op de kaart ingelezen. Betalen aan de kassa’s kan met elke bankkaart alsook met de courante betaal-apps. QR-code: op de kaart staat een QR-code. Scan deze in met je smartphone, volg de instructies en binnen enkele klikken koop je Coins aan.

Eens je Coins op je kaart staan hebt, is betalen aan de bars en foodstanden een fluitje van een cent. Afrekenen doe je door de kaart te swipen aan een lezer. Je kan voor niet-gespendeerde Coins een terugbetaling aanvragen.

Herbruikbare bekers

Werchter Boutique en Classic maken vanaf dit jaar gebruik van herbruikbare bekers. Je betaalt een borg van 0,3 Coin per herbruikbare beker. Als je de lege beker naar een recycle/return-punt brengt, wordt de borg toegevoegd aan het Coin-saldo op je polsbandje of groupie-card.

Frisdranken en water worden nog steeds in R-Pet flesjes aangeboden. Wie 15 lege RPET-flesjes inlevert, krijgt aan de recycle/return stand een free Coin in ruil.

Toegankelijkheid

Tijdens het concert kan je gratis een beroep doen op ADL-assistenten. De assistentie kan concreet inhouden: assistentie bij het gebruik van het toilet, bij verplaatsing, bij het eten... De ADL-assistenten zijn te vinden bij de ingang voor mensen met een handicap en bij het rolstoelplatform.

Voor mensen met een hoorapparaat wordt er een ringleiding voorzien. Door je hoorapparaat op de T-stand te zetten, kan je veel beter de muziek horen en worden storende bijgeluiden uitgeschakeld. Meer info kan je ter plaatse bij de ADL-assistenten krijgen.

Huisdieren zijn niet toegelaten maar assistentiehonden (en die in opleiding) mogen uiteraard wel mee. Zorg wel dat je een attest kan voorleggen en dat de hond herkenbaar is.

Tijdschema

Opening deuren: 16 uur (het heeft geen zin om vroeger naar Werchter te komen. Er zijn geen overnachtingsfaciliteiten aan het Festivalpark, noch in de buurt. In en rond Werchter geldt ook een parkeer- en stilstaanverbod. De politie zal streng controleren en optreden, waarschuwt de organisatie)

Wet Leg: 19.35 uur / Harry Styles: 20.45 uur / Verwacht einde: 22.30 uur

Weersverwachting voor zaterdag?

Zaterdag wordt het zonnig met in het binnenland op meerdere plaatsen stapelwolken in de namiddag, meldt het KMI. De maxima schommelen van 22 graden aan zee en in de Ardennen tot 26 of 27 graden in het centrum. De wind waait zwak uit veranderlijke of westelijke richtingen. Aan zee steekt er in de namiddag een matige noordwestelijke zeebries op.

