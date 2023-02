Ingezakte Dijlebrug wordt in september vervangen, maar is niet het laatste hangijzer op vlak van mobiliteit

De ingezakte Dijlebrug langs de Provinciebaan in Rotselaar zal in september vervangen worden. Tot aan de volledige vervanging geldt er hierdoor op de brug een snelheidsregime van maximum 30 km/u en mogen de wagens enkel beurtelings passeren om de stabiliteit niet in het gedrang te brengen. De Provinciebaan zal tijdens de heropbouw volledig afgesloten worden voor het verkeer.

Nadat de middenpijler van de Dijlebrug verder was weggezakt in de bodem werd deze in het najaar van 2022 tijdelijk verstevigd. Het dossier van de stabiliteit van de Dijlebrug gaat al enkele jaren mee, maar minister Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare werken, liet na een parlementaire vraag aan volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) verstaan dat de werken voor de volledige heropbouw van de brug in september 2023 definitief van start zullen gaan. Daarbij wordt ook het eerste gedeelte van de Provinciebaan (N229) tussen de brug en de Haachtsesteenweg (N21) heraangelegd en fietsveiliger gemaakt.

In verschillende fases zal de N229 in Rotselaar de komende jaren in een nieuw jasje gestoken worden. De komende jaren zal de bedrijvigheid op de N229 in Rotselaar enkel toenemen. Achtereenvolgens worden door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer de Dijlebrug, de Steenweg op Holsbeek tot aan de E314 en Provinciebaan/Stationsstraat in de buurt van het dorpscentrum onder handen genomen. AWV probeert een realistische planning na te streven die de haalbaarheid van al deze werkzaamheden moet garanderen. Er zijn dus nog enkele hangijzers op vlak van mobiliteit.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Steenweg op Holsbeek zal later ook nog aangepakt worden. © Vertommen

Steenweg op Holsbeek

Het bestek voor de aanbesteding van de werken aan de Steenweg op Holsbeek werd in 2022 in de markt gezet met het oog op een snelle aanduiding van de aannemer, omdat het voor een gedeelte afhankelijk is van relancemiddelen. Anderzijds kunnen deze werken niet aanvatten voor het einde van de werken aan de Dijlebrug en zijn ze om verkeerschaos te vermijden ook niet combineerbaar met Rock Werchter. Hierdoor zal de eerste spade pas ten vroegste in de zomer van 2024 in de grond gaan, weet Coel.

De termijn tussen de aanbesteding en de daadwerkelijke aanvang van de werken was daardoor zodanig lang dat in de huidige economische situatie geen enkele aannemer het financiële risico wilde nemen om gedurende die hele periode gebonden te zijn door een offerte. De aanbestedingsopdracht werd teruggetrokken en zal in 2023 opnieuw plaatsvinden. Hierdoor wordt de termijn tussen aanbesteding en uitvoering sterk ingekort. “Alle onteigeningen werden ondertussen op één na tot een goed einde gebracht. In een eerste fase wordt er gedurende 4 maanden gewerkt tussen de rotonde met de Aarschotsesteenweg en het Wingepark, nadien volgt het traject tot aan de op- en afritten van de E314 over de periode van 1 jaar. De projectzone zal volledig afgesloten worden tijdens de werken. Door de grote prijsstijgingen van onder meer grondstoffen en bouwmaterialen steeg de kost voor de uitvoering van dit project ondertussen van 3,3 naar 4,6 miljoen euro”, aldus Coel.

Heraanleg centrum

Tot slot plant AWV al veel langer de heraanleg van de N229 in de buurt van het centrum van Rotselaar. Ondertussen is er een ontwerp getekend voor het stuk van de Stationsstraat tussen het kruispunt van de Astridstraat/Drielindenstraat en dat van de Torenstraat/Rodenbachlaan enerzijds en het stuk van de Provinciebaan tussen de Kapelstraat en de Haachtsesteenweg anderzijds. AWV beoogt de voorzieningen voor het openbaar vervoer te versterken én fietsveiligheid te verbeteren door asverschuivingen en poorteffecten aan te leggen. De startnota voor deze werkzaamheden is rond maar voorlopig wordt er geen verder initiatief genomen in afwachting van de afronding van de andere projecten op de Aarschotsesteenweg richting Wezemaal en de Steenweg op Holsbeek.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het kruispunt aan de Mena, langs de Provinciebaan tussen de Torenstraat en de Rodenbachlaan staat ook al lang op de planning. © Vertommen

“Dat de N229 over de ganse lijn wordt aangepakt is zeker een goede zaak. Gezien het belang van deze verkeersader voor Rotselaar en de omgeving is een gefaseerde uitvoering noodzakelijk en goed overleg met alle betrokken partners cruciaal. Ik roep de minister dan ook op om in overleg met het gemeentebestuur, de nutsmaatschappijen, AWV en de politiediensten een goed plan uit te werken voor de verkeersstromen tijdens de lange duur van de werken”, besluit volksvertegenwoordiger Coel.

Volledig scherm De ingezakte Dijlebrug © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.