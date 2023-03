Honderdste baby geboren in het geboortehuis ‘Birth & Breakfast: “Even veilig als bevallen in een ziekenhuis”

In geboortehuis Birth & Breakfast in Rotselaar is zaterdagavond de honderdste baby ter wereld gekomen. Het concept bestaat al zo’n dertien jaar. Patty Dockx stelt hiervoor een deel van haar huis ter beschikking aan koppels die in alle intimiteit buitenshuis wensen te bevallen.

Initiatiefneemster Patty Docx begeleidt als zelfstandig vroedvrouw vooral thuisbevallingen. Een tiental jaar geleden kwam er een extra mogelijkheid bij: een geboortehuis in Rotselaar. Een uniek concept dat zeer succesvol blijkt te zijn. De ouders kiezen in een geboortehuis heel bewust voor een persoonlijke manier van bevallen: in een geborgen huiselijke sfeer de weeën opvangen, het baren alsook de nazorg van moeder en baby. Met als extraatje een maaltijd en wat rust. Patty is één van de vroedvrouwen van vroedvrouwenpraktijk Bolle Buik in Kessel-Lo. Het is een team van zelfstandige vroedvrouwen met meer dan 25 jaar ervaring, met als doel het natuurlijk bevallen te bevorderen.

Even veilig

“’Uit studies blijkt duidelijk dat thuis bevallen even veilig is als in een ziekenhuis. Wij steunen vrouwen die ervoor kiezen om op een ontspannen manier in een intieme kring te bevallen”, zegt Patty.

Patty Docx van geboortehuis Birth&Breakfast in Rotselaar

Het geboortehuis Birth & Breakfast geeft de koppels een extra keuze als bevallen in hun eigen huis wegens één of andere reden niet mogelijk is. “Binnen Bolle Buik begeleid ik zwangerschappen, arbeiden, bevallingen en de zorg na de bevalling. In 2016 heb ik de opleiding gevolgd tot ‘hypnobirthing practitioner’ en geef sindsdien de hypnobirthing zwangerschapscursus. Het geboortehuis Birth&Breakfast behoort tot een deel van mijn woning. Alle B&B-baby’tjes worden tijdens hun verblijf samen met hun ouders door mij in de watten gelegd. Buiten Bolle Buik gaat mijn aandacht en liefde voornamelijk naar mijn levenspartner Louis, mijn vier zonen met hun partners en de kleinkinderen. Getuige mogen zijn van de oerkracht van vrouwen, het wonder van de geboorte en het mogen delen in de vreugde van kersverse ouders maken dit beroep tot het mooiste ter wereld.”

Om exact 21.41 uur werd Siméon geboren, het tweede kindje van Anne-Elisabeth en Stephane.

