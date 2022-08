Hondenclub Rotselaar in de bres voor Oekraïense honden

“Zeven jaar geleden hebben we in Roemenië de shelter Laika Global Rescue gebouwd waar er ondertussen ongeveer 230 straathonden worden opgevangen”, vertelt Louise Van Horenbeeck. “Toen de oorlog in Oekraïne begon, is Laika meteen in actie geschoten. Al op 25 februari werden de eerste evacuaties van honden en katten gedaan. Tegelijkertijd deden we in België een oproep om eten in te zamelen. We hoopten om twee paletten te kunnen versturen maar het zijn er uiteindelijk twintig geworden. Die zijn nu verstuurd naar Roemenië en worden daarna verder verdeeld naar shelters in Oekraïne. We zijn erg blij dat onze actie een succes is geworden en dat vieren we met een hondenkermis in Rotselaar. Ook onze hondenkermis is ten voordele van de honden, dat spreekt voor zich.”