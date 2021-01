Hoe betrouwbaar zijn sneltests? Vijf journalisten testen positief op sneltest, maar negatief op pcr-test

Bejaard koppel dat in Kampenhout stierf aan malaria blijft uitzonder­lijk geval: “Als je als burgemees­ter dat telefoon­tje krijgt, schrik je wel”

28 december Begin oktober is een bejaard koppel overleden na de prik van een verdwaalde exotische malariamug bij hen thuis, in Kampenhout godbetert. Eerst overleed de vrouw in het ziekenhuis, op 83-jarige leeftijd. Toen kort daarna ook haar man met symptomen op z’n 82ste stierf, gingen alle alarmbellen af. “Als je als burgemeester dat telefoontje krijgt, schrik je wel”, vertelt Kris Leaerts. In december blikken we in Vlaams-Brabant en Brussel in 20 verhalen terug op 2020.