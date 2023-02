Heirbaan afgesloten voor doorgaand verkeer door werken

De werken zullen, zonder vertraging door slecht weer of technische problemen, 35 werkdagen in beslag nemen. De werken gaan nu van start, omdat de werken in de Vakenstraat bijna afgelopen zijn en de werken aan de stationsomgeving en in Zallaken nog niet begonnen zijn.

Hoe kun je rijden?

De Heirbaan wordt vanaf 20 februari, in het deel tussen Steenweg op Wezemaal en Bessenlaan, afgesloten voor doorgaand verkeer. Het kruispunt met de Bessenlaan blijft gedurende de werken open voor het verkeer. We vragen wel extra voorzichtigheid in de Bessenlaan. Die straat is immers een fietsstraat en een smalle en bochtige weg. In een fietsstraat mag je maximaal 30 km/u en is fietsers inhalen verboden. Pas je snelheid aan voor de vele fietsers en hou rekening met kruisend verkeer.