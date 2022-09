Grootschalig actieplan van Voetbal Vlaanderen met fair-play-ouders heeft duidelijk last van koudwatervrees

Leuven Het bekende koffiehuis ONAN heropent de deuren na een make-over : “Accent op een volledige beleving”

Onan Coffee & Tea, de oudste koffie- en theespeciaalzaak van Leuven, is 18 jaar ouder en 30 centimeter groter geworden. Eens volwassen, besloot Onan zich voor het eerst te wagen aan een grondige verbouwing van het interieur, en vond de zaak tijdelijk onderdak in een pop-up. Sinds vandaag is de make-over achter de rug en is Onan weer thuis in zijn vertrouwd pand in de Parijsstraat.

0:14