Graafwerken nieuwe woonbuurt ‘Brouwmeester’ gestart in Werchter: “Eerste bewoners tegen lente 2024"

ROTSELAARDe loodsen van de legendarische Brouwerij Jack-Op in Werchter, waar bijna honderd jaar het beroemde studentenbier werd gebrouwen, krijgen stilaan een tweede leven. Er zullen onder meer 46 appartementen verrijzen. Tijdens de werken zal het opgepompte water ten dienste gesteld worden van buurtbewoners om hun planten of gazon te sproeien.

Sinds het bouwverlof heeft aannemer Houben een versnelling hoger geschakeld op de site van de voormalige brouwerij Jack-Op. Er komen 46 appartementen, een handelspand en twee nieuwe woningen. Deze maand wordt onder meer een metersdiepe bouwput gegraven en zullen vrachtwagens af en aan rijden om grond af te voeren. Als alles volgens plan verloopt, zal Houben eind september de vloerplaat voor de ondergrondse parking storten, zodat na Kerstmis de gebouwen ‘Mout’ en ‘Gerst’ stilaan uit de grond zullen verrijzen.

“De woningen en appartementen worden voorzien van warmtepompen, vloerverwarming, thermisch isolerende beglazing en een hoogwaardig ventilatiesysteem waardoor ze bijna-energieneutraal zijn (BEN) zijn. Sommige appartementen kunnen aangepast worden aan de noden van rolstoelgebruikers. Daarnaast vind je in ‘Brouwmeester’ ook nog een handelsruimte, geschikt voor een lokale zaak, vrij beroep of buurtwinkel, een ondergrondse parking en een grote binnentuin terug. Die is maar liefst 1.640 vierkante meter groot en bestemd voor de bewoners”, zegt projectmanager Siska Beghin.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een toekomstbeeld van project De Brouwmeester © rv

In juni vorig jaar startte de verkoop van de 23 appartementen van het grootste gebouw ‘Mout’. In een jaar tijd waren alle units verkocht. De nieuwe bewoners kunnen in het voorjaar van 2024 hun intrek nemen in ‘Mout’. Sinds begin augustus kunnen geïnteresseerden ook intekenen op de 18 appartementen van ‘Gerst’. Ook hier is bijna de helft verkocht. In 2023 komt ‘Hop’ op de markt.

Unieke structuur van ‘Gerst’

Het gebouw ‘Gerst’ heeft een unieke structuur. Het ontwerp verwijst naar de vroegere gebouwen door de typerende dakstructuur en het gebruik van de rode gevelsteen. In het midden bevinden zich een grotere en twee kleinere patio’s – minibinnentuinen – en verbindt een passerelle de 18 appartementen daarrond. Bewoners op de verdiepingen kunnen een buitenlift gebruiken. Op die manier heeft ieder appartement een eigen voordeur. De projectontwikkelaar heeft er ook voor gezorgd dat iedere bewoner in zijn of haar woning kan genieten van maximaal zonlicht.

Moet er nog water zijn?

Tijdens de graafwerken wordt het grondwater opgepompt. Om de droogteproblematiek zo veel mogelijk een antwoord te bieden wordt het opgepompte water niet in het riool, maar via 180 meter aan buizen in de Dijle geloosd, zodat het de kans krijgt om opnieuw de grond in te dringen. Er zal ook een kraantje voorzien worden opdat de buurt eveneens water kan aftappen. Dat water is voor alle duidelijkheid niet drinkbaar. Buurtbewoners kunnen het alleen gebruiken om hun gazon of de planten te besproeien.

Studentenbier

De namen verwijzen naar de rijke geschiedenis van brouwerij Jack-Op. Die werd in 1869 opgericht door de Werchterse familie Van Roost, en droeg ook oorspronkelijk hun naam. Rond 1894 veranderde die in Brouwerij “De Palmboom” en vanaf 1934 werd het eenvoudigweg “Jack-Op”. ​ Dat bier werd enorm geliefd onder de studenten. Onder meer omdat de familie hen regelmatig uitnodigde voor een bedrijfsbezoek en hen dan ook uitgebreid trakteerde, zo luidt de overlevering. Eens de studenten hun diploma op zak hadden, keerden ze terug naar hun dorp of stad en gingen ze actief op zoek naar hun favoriete gerstenat. Zo raakte Jack-Op uiteindelijk bekend over het ganse land en werd het een tijdlang zelfs een van de populairste bieren.

Nadat de productie in Werchter in 1965 stopte, sloot de brouwerij in 1970 definitief de deuren. Het ‘studentenbier’ werd nog een tijdlang in andere brouwerijen gebrouwen, tot die er in 2007 ook mee stopten. Sinds mei 2010 wordt het streekbier nog in een beperkte productie verspreid bij handelaars in de regio rond Werchter.

