Gloednieuw zwempaviljoen moet De Plas tegen volgende zomer nieuw elan geven: “Er komt bar, terras en polyvalente ruimte”

ROTSELAARDe zwemzone van het recreatiedomein Ter Heide, beter bekend als ‘de Plas’ van Rotselaar, is sinds jaar en dag een trekpleister voor bezoekers uit de hele regio, die er verfrissing vinden tijdens de warme zomermaanden. Voor het volgende zwemseizoen wordt het zwempaviljoen volledig vernieuwd.

Als populaire zwemzone in recreatiedomein Ter Heide wordt ‘de Plas’ in de zomermaanden druk bezocht. Met een maximumcapaciteit van 3.000 bezoekers biedt het meer op warme dagen veel bezoekers de nodige verfrissing. Buiten de zomermaanden vinden onder andere wandelaars en fietsers hun weg naar het domein om te genieten van het uitzicht over ‘de Plas’.

“Het huidige zwempaviljoen aan de zwemzone dateert uit de vroege jaren 90 en voldoet niet meer aan de eisen om een kwaliteitsvolle en veilige werking te garanderen”, verduidelijkt burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “We vinden het dan ook tijd om de recreatiezone op een aangename en duurzame manier verder uit te bouwen in harmonie met de natuurlijke omgeving.”

Volledig scherm Waar tot voor kort het oude paviljoen stond, is nu werfgebied geworden. © Vertommen

Om het comfort van de bezoekers en gezinnen sterk te verbeteren, komt er een volledig vernieuwd zwempaviljoen met bar en terras, polyvalente ruimte, buitendouches en extra sanitair, redderslokaal en EHBO-lokaal. Daarvoor maken de ontwerpers gebruik van de bestaande structuur. Het huidige paviljoen ligt immers op de ideale locatie: vlakbij de inkom en centraal tussen de twee vleugels van de strand- en ligzone.

Reflectie

Bovendien werd het paviljoen bewust ontworpen om op te gaan in de omgeving. De architecten van Fijn Architectuur Atelier gingen daarvoor doordacht met materialen aan de slag. Zo zal het dak een reflectie geven van het water en zullen de grote ramen en dakkoepel de omgeving in het gebouw binnenbrengen. Met een vloer in zandkleur loopt ook de ondergrond subtiel door naar binnen.

De vernieuwing van het paviljoen biedt ook de ideale gelegenheid om andere verbeteringswerken uit te voeren. Zo laat het lokaal bestuur in het kader van ontharding de bestaande verhardingen aan de inkom van de site weghalen. In de plaats komt een waterdoorlatend pad dat de opname van regenwater in de ondergrond bevordert.

Volledig scherm De bouw vlot bijzonder goed. © Vertommen

Burgemeester Wouters benadrukt dat het nieuwe zwempaviljoen meer mogelijkheden zal bieden, zowel in de drukke zomerperiode als in de winterperiode. “Door het paviljoen flexibel en duurzaam te ontwerpen, volstaan minimale ingrepen om de ruimtes voor heel wat verschillende activiteiten in te zetten.”

Zo leent de polyvalente ruimte, met aansluitende kitchenette en drankenberging, zich in de zomer tot het aanbieden van drank aan bezoekers van ‘de Plas’. Daarnaast geeft het redderslokaal de nodige werkruimte voor de medewerkers van de zwemzone. In de winter kan de schuifwand met het redderslokaal geopend worden, wat de polyvalente ruimte met een derde vergroot. De combinatie met de keuken, maakt van het zwempaviljoen dan de perfecte locatie voor vergaderingen of activiteiten van de gemeente of verenigingen.

Zomer 2023

De afgelopen maand werden de voorbereidende werken uitgevoerd. Met de eerstesteenlegging kan de aannemer nu van start met de opbouw van het vernieuwde zwempaviljoen. Daarvoor zal de volledige zwemzone en ligweide niet toegankelijk zijn voor bezoekers tot het einde van de werken. De werken zullen tijdig klaar zijn voor de start van het zwemseizoen in de zomer van 2023. Zo wordt zwemzone ‘de Plas’ op recreatiedomein Ter Heide nog versterkt als de recreatieve aantrekkingspool in de regio.

Volledig scherm De architecten geven ook een woordje uitleg. © Vertommen

Volledig scherm Eerste steenlegging Zwempaviljoen in Rotselaar. © Vertommen

