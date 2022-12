Gemeentes handhaven ook vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

“Vuurwerk is bij politiereglement verboden in Rotselaar, ook met oudejaar en nieuwjaar”, vertelt burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “De interventieploegen zullen controleren op de naleving van het GAS-politiereglement in functie van hun prioriteiten op oudejaarsnacht.” De gemeente organiseert ook geen eigen vuurwerk. “Er is overdag een fijne oudejaarsduik aan domein Ter Heide”, besluit Wouters. In de gemeente Haacht volgen ze hetzelfde stramien. Daar organiseren ze al enkele jaren geen eigen vuurwerk meer. Burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) sluit zich aan bij de oproep van Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn, om vuurwerk te bannen tijdens de jaarwisseling. “De handhaving van het vuurwerkverbod gebeurt door de politie. Op basis van klachten uit de buurt is dat vrij effectief. Bij meldingen kijken we naar adres en eventueel filmpjes die voorhanden zijn”, aldus Swiggers.