Gemeente wil samen met Interleuven industrieterrein Wingepark optimaliseren.

Jongeren tonen resultaat van reeks toneelles­sen: “Het stuk ‘Free Wifi’ is een humoristi­sche voorstel­ling met absurde toetsen”

‘Free Wifi’ speelt binnenkort in CC het Gasthuis in Aarschot. Dit stuk is het resultaat van een reeks toneellessen die Elien Van Aerschot gaf aan een groep enthousiaste spelers. Elien is afkomstig uit Aarschot en heeft ondertussen al enkele stukken gespeeld én geschreven. “Na maanden aan een stuk gezocht, gelachen, nagedacht, gezongen, geschreven en gedanst te hebben, is het nu tijd voor hun toonmoment.”