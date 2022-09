Gemeente test BE-Alert begin volgende maand

ROTSELAAREen grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie wil de overheid graag snel iedereen verwittigen. Daarom beschikt ook de gemeente Rotselaar over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 6 oktober zal het systeem getest worden.

Op donderdag 6 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook Rotselaar doet mee. Al de inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via sms een testbericht ontvangen. Er is geen reactie vereist.

Door BE-Alert te testen, kan de gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen ze hiermee de inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is ook de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen of om je gegevens te actualiseren op de website www.be-alert.be/nl.

Wat is BE-Alert?

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee ze inwoners kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, zoals bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kunt een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.

Registreren

Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be/nl. Het is belangrijk dat je jouw profiel op BE-Alert goed onderhoudt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens op elk moment aanvullen pf wijzigen. Bovendien kun je extra adressen registreren. Voeg dus naast je thuisadres zeker ook je werkplaats of andere belangrijke adressen toe zoals bijvoorbeeld familie.

