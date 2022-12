Gemeente Rotselaar keurt begroting 2023 goed: “Beleidsdoelstellingen blijven behouden”

De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de piekende inflatie en de dreigende recessie hebben ook op het gemeentelijke budget een grote impact. Ten gevolge van de opeenvolgende indexeringen steeg de personeelskost met zeventien procent. Ook de stijgende kostprijs van energie en materialen zorgt voor heel wat onverwachte kosten voor het lokaal bestuur.

Bij de voorbereiding van de wijziging van het meerjarenplan lag de focus op een zeer nauwkeurige raming van de inkomsten en uitgaven in 2022 en 2023. De gemeente gaat ook actief op zoek naar nieuwe subsidies die de kostprijs kunnen drukken. Tegelijk werden er ook heel wat maatregelen genomen om de stijgende energiekost te verlagen. Zo komt er financiële zuurstof vrij voor nieuwe initiatieven.

Financiële buffer

“De gemeente Rotselaar heeft de afgelopen weken een doorgedreven begrotingscontrole uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat de financiële inspanningen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen”, weet Patrick Vervoort (CD&V), schepen van Financiën. “De gemeente Rotselaar levert voor 2022 en 2023 opnieuw een begroting af die structureel in evenwicht is. Tegelijk blijven we voorzichtig en leggen we een financiële buffer aan die ons in staat stelt om onverwachte gebeurtenissen op te vangen. Zo voeren we ook in moeilijke tijden een financieel gezond beleid”, klinkt het bij Vervoort.

De financiële buffer, verschil tussen inkomsten en exploitatie-uitgaven, in 2023 wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. Het lokaal bestuur streeft daarnaast een gezond evenwicht na tussen investeringen en de verdere afbouw van de schulden. Deze beleidsperiode daalde de leninglast van Rotselaar met meer dan 8 miljoen euro. Tegelijk blijven de belastingvoeten stabiel en worden de algemene personenbelasting en de onroerende voorheffing niet verhoogd.

Betere communicatie tijdens wegenwerken

Er wordt deze beleidsperiode meer dan 35 miljoen euro geïnvesteerd. “In tegenstelling tot vele andere steden en gemeenten kunnen we, dankzij een strikt financieel beleid, onze vooropgestelde beleidsdoelstellingen aanhouden”, vertelt burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “Het is onze ambitie om het beleidsplan stipt uit te voeren en de geplande projecten voor onze inwoners te kunnen realiseren. Daarbij ligt de focus op een grote mobiliteitsshift, een toekomstgericht onderwijsbeleid en een vernieuwende sociale dienstverlening. Rotselaar investeert in 2023 verder in de uitbouw van een kwalitatieve dienstverlening met onder meer de aanwerving van een werfleider die de communicatie met de buurtbewoners bij wegenwerken zal verbeteren. En met enkele gerichte nieuwe initiatieven kiezen we er in deze moeilijke tijdens bewust voor om extra te investeren in sociale maatregelen”, zegt de burgemeester.

Nieuw sociaal beleid

Dinsdagavond werden daaromtrent drie nieuwe initiatieven goedgekeurd. Het lokaal bestuur Rotselaar maakt een prioriteit van de strijd tegen kinderkansarmoede. Daarvoor richt het Sociaal Huis nu ook een kinderkansarmoedefonds op. Hiermee wordt gerichte steun gegeven aan kinderen die opgroeien in armoede. De financiële ondersteuning varieert al naargelang de leeftijd en bedraagt tot 350 euro. Daarnaast voorziet het lokaal bestuur van Rotselaar ook een premie voor maatschappelijke participatie en sociale activering van 150 euro per gezinslid. Dit geeft inwoners met beperkte financiële middelen de kans om ook deel te nemen aan het sportieve en culturele verenigingsleven.

Subsidies

Ten slotte wordt de subsidie voor ouders met kinderen met een handicap drastisch opgetrokken van minimaal 75 euro naar 200 euro. De toegekende subsidie moet niet meer worden aangevraagd bij het lokaal bestuur, maar wordt rechtstreeks toegekend op basis van de erkenning bij het Vlaams Agentschap Opgroeien. “De Vlaamse overheid biedt vanaf volgend jaar de mogelijkheid aan steden en gemeenten om lokale sociale rechten automatisch toe te kennen. Rotselaar is hiermee één van de eerste gemeenten die gebruik maakt van deze nieuwe mogelijkheid. Zo zal het aantal personen dat de gemeentelijke premie in 2023 ontvangt ook stijgen van 33 kinderen naar 88 kinderen, namelijk alle kinderen met een beperking die vandaag in Rotselaar wonen”, verduidelijkt Piet De Bruyn (N-VA), schepen van Sociale Zaken. “Met deze maatregelen versterken we het sociaal beleid in Rotselaar en geven we extra steun aan onze inwoners. Dankzij het nieuwe Fonds zetten we alweer een nieuwe stap in de belangrijke strijd tegen kinderkansarmoede. Zo zetten we in op gelijke kansen en zorgen we ervoor dat iedereen zich in onze gemeente thuis voelt”, besluit De Bruyn.

