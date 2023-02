Gemeente organiseert grote lenteschoonmaak

Van 18 maart tot en met 2 april gaan weer duizenden vrijwilligers in heel Vlaanderen aan de slag om zwerfvuil in hun buurt te ruimen. Ook voor Rotselaar is het begin van de lente de ideale periode om de gemeente een opfrisbeurt te geven. Deze actie zorgt voor heel concrete en zichtbare resultaten én zet tegelijkertijd in op het sensibiliseren van deelnemers en passanten. Vele handen maken licht werk. Doe daarom mee als inwoner, met je gezin, vereniging, buurtcomité of groepje vrienden en werk zo mee aan een propere buurt. Je hebt de mogelijkheid om zelf een gebied in onze gemeente af te bakenen en op te ruimen. Er wordt gewerkt van 9 tot 12 uur. De gemeente voorziet in het nodige materiaal en na afloop is er ook een fijn dankmoment voor iedereen.