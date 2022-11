Gemeente organiseert culturele uitstap naar Duitse zustergemeente Bad Gandersheim

ROTSELAARIn 2023 organiseert de Rotselaarse zustergemeente Bad Gandersheim de Landesgartenschau (Laga), een grootschalige tentoonstelling die om de vier jaar in een ander Bundesland plaatsvindt en telkens loopt van de lente tot de herfst. Van 10 tot 15 augustus is het de ‘Belgische week’ en jij kunt mee met de Rotselaarse delegatie naar Duitsland.

De Landesgartenschau is een grote tuinbeurs die heel Bad Gandersheim van de lente tot de herfst in de ban houdt. De Laga omvat niet alleen een grote buitenexpositie, maar ook een divers aanbod aan randevents: cultuur, muziek, folklore, eten en drank komen allemaal aan bod.

In de week van 10 tot 15 augustus 2023 is er een ‘Belgische Week’. Tijdens promoot Bad Gandersheim Rotselaar en bij uitbreiding het Hageland, Vlaanderen en België. Dat kan door een tentoonstelling, concert, typische streekproducten en gerechten, cultuur, infostanden et cetera. Alle activiteiten vinden buiten plaats. Het park van de Laga is dagelijks geopend van 9 tot 18.30 uur (tot 20 uur voor abonneehouders).

Rotselaarse delegatie

Op vrijdagochtend 11 augustus zal een delegatie uit Rotselaar samen vertrekken om de Laga in Bad Gandersheim te bezoeken. De terugkomst is op maandag 14 augustus in de namiddag (vertrek ’s ochtends uit Bad Gandersheim). De kosten voor het busvervoer zullen gedragen worden door het verzusteringscomité Bad Gandersheim. Voor verenigingen die actief deelnemen aan de Laga, is er een tegemoetkoming in verblijfskosten voorzien. In totaal voorziet de organisatie van de Laga voor 30 personen een dergelijk arrangement. Voor andere medereizigers moet men rekenen op een verblijfskost van cirva 35 euro per persoon per nacht, ontbijt inbegrepen.

Actieve deelnemers aan de Laga krijgen gratis toegang. Voor de meereizende inwoners zal er een voordeeltarief voor de toegangskaarten bedongen worden. Inschrijven om persoonlijk of met je vereniging deel te nemen kan tot en met 30 november 2022 via volgend formulier: https://forms.gle/SpY6VepnRAMu6n7p6. Voor verenigingen volstaat het dat 1 persoon het formulier invult in naam van de groep.

Het invullen van het formulier geldt als definitieve inschrijving. Ook indien je eerder al interesse toonde om mee te reizen, vragen we om het formulier in te vullen als definitieve bevestiging.

Infovergadering

Een volgende vergadering van het verzusteringscomité Bad Gandersheim staat gepland op maandagavond 12 december om 19 uur op verdieping 2 van GC ‘de Mena’ en zal voornamelijk handelen over de reis naar de Laga Bad Gandersheim in 2023. Indien je wenst deel te nemen aan het bezoek, ben je van harte welkom om die vergadering bij te wonen.

Meer informatie over de Laga en het programma tijdens onze week is te raadplegen via https://laga-bad-gandersheim.de/.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.