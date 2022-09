Geldautomaat BNP Paribas Fortis aan kerk verdwijnt

Het project is een opzet van vier banken Belfius, BNP Paribas Fortis/Fintro, ING en KBC. “Het succes van kaartbetalingen en digitaal bankieren leidt tot een vermindering van het aantal bankkantoren, dit is de autonome beslissing van elke bank”, zegt projectwoordvoerder Vincent Bayer. “Deze evolutie zorgt voor onevenwichten in de spreiding van de geldautomaten over het grondgebied, gezien geldautomaten in ons land hoofdzakelijk verbonden zijn met bankagentschappen. Op bepaalde plaatsen zijn er te weinig geldautomaten, terwijl er op andere plekken sprake is van concentratie en overcapaciteit. Het Batopin-project is het antwoord van de vier grootbanken op dit structureel probleem.”

Ze zullen in heel Vlaanderen in de plaats komen van de huidige netwerken van de vier partnerbanken. “Het grote voordeel van dit neutrale netwerk is dus precies dat het niet de locaties selecteert waar bankfilialen hun kantoren huren, maar veeleer de locaties waar de mensen daadwerkelijk contant geld gebruiken. En deze werden bepaald op basis van de hoeveelheid aan cash die daar vandaag wordt gebruikt. Batopin houdt rekening met een aantal sleutelfactoren zoals demografie, woon- en/of werkomgeving, verplaatsingspatronen en ook zeker met de plaatsen waar mensen daadwerkelijk op zoek zijn naar cash geld en contant geld gebruiken”, aldus Bayer. De uitrol van dit netwerk van nieuwe, neutrale CASH-punten is gestart in de zomer van 2021 en zal tegen eind 2024 volledig uitgerold zijn, met 2240 CASH-punten op ongeveer 750 locaties in België. Omdat Argenta zich niet in het netwerk bevindt, kan je daar nog wel terecht aan de buitenmuur om geld te pinnen. Zo is Rotselaar-centrum nog verzekerd van twee geldautomaten in de toekomst.