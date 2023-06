Geen noemenswaardige problemen op de weg naar Rock Werchter: “Vanavond zitten we aan 17.000 bezoekers”

Festivalgangers die woensdag kozen voor de fiets leken fel in de minderheid. Niet verwonderlijk als je voor vier dagen eten, drinken en slaapgerei moet meezeulen. Aan het station in Leuven ontstond na de middag even een file, maar die was snel weggewerkt. Rond 19 uur waren zo’n 6.000 mensen op de bus gestapt richting Haacht, bevestigt burgemeester Steven Swiggers. “De capaciteit van campings op grondgebied Haacht is ongeveer 32.000 man. Die zullen tegen donderdagavond allemaal gearriveerd zijn. Tegen woensdagavond 23 uur verwachten we dat zo’n 17.000 man zijn weg naar Werchter gevonden heeft. Ongeveer de helft is met het openbaar vervoer gekomen en de andere helft met de auto”, weet Swiggers.