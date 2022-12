FOTOREPO 400 zwemmers duiken in de Plas tijdens Oudejaarsduik

TV De duurste serie ooit en de enige gothreeks die indruk maakte: de 22 beste strea­mingseries van 2022 (deel 1)

Was 2020 het jaar waarin producties werden gepauzeerd en gedesinfecteerd, dan was 2022 het jaar waarin u bedolven werd onder een ongeziene vracht aan uitgesteld topentertainment. De draken van ‘Game of Thrones’ maakten hun comeback, net als de ringen van Tolkien. Adil en Bilall gaven het Marvel-universum een nieuwe schwung en Ben Stiller schoot een onheilspellende scifi-thriller over de balans tussen werk- en privéleven op u af. Hebt u daar niks van meegekregen maar uzelf ingegraven in de hoop dat u uw schade wel zou inhalen eenmaal iemand de beste reeksen in een totaal bevooroordeeld eindejaarsoverzicht zou gieten? Dan hebt u geluk. Vandaag: deel één van de 22 beste internationale reeksen van 2022.

20 december