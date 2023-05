Fiets mee langs de ‘Korte Keten’ in Rotselaar en ontdek acht lokale handelaars

IN BEELD. Waterbom hield lelijk huis in Herent: “Het is afwachten hoe groot de schade is.”

Het was gisteren pompen of verdrinken in Herent, nadat een erg lokale waterbom lelijk thuis hield. Door de hevige regen stond onder meer de Brusselsesteenweg blank ter hoogte van het op- en afrittencomplex, wat ellelange files met zich meebracht, en ook de passage van Gabriel Rios in het Wildemanspark moest noodgedwongen worden geschrapt. Een dag later is het puin grotendeels geruimd.