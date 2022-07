Festivalgangers verlaten Werchter: moeizaam verkeer in de straten van Rotselaar en Haacht

Net zoals de vorige dagen is er hinder op de Werchtersesteenweg en de Haachtsesteenweg, de wegen naast de festivalweide. Daar is het aanschuiven richting Haacht. Ook in Scharent, op de Wijgmaalsesteenweg, de Lombaardenlaan, de Zoellaan, de Kloosterstraat, de Werchtersesteenweg en de Rijmenamsesteenweg moet het verkeer vertragen.

Toch is de hinder momenteel het grootst voor wie naar de E19 wil. Er staat een file op de Provinciesteenweg, in de omgeving van het station van Haacht. Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek is het aanschuiven en ook in de Bieststraat en de Burggraaf G. Terlindenstraat in Schiplaken moet je wat geduld hebben.