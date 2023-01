Ex-leerkracht veroordeeld voor aanranden van leerlinge (15) van Montfortcollege: “Ze vertrouwde hem, maar daar maakte hij misbruik van”

ROTSELAAR/HOLSBEEK/HERSELTEen 26-jarige turnleraar is veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf voor het aanranden van een 15-jarige leerlinge van het Montfortcollege in Rotselaar. Dat de twintiger haar leerkracht was, zag de rechtbank als een verzwarende omstandigheid. Het dossier heeft het onder meer over ongewenste kussen, aanrakingen aan het achterwerk en seksueel getinte chatgesprekken. “We zijn met hem in gesprek gegaan”, doet pedagogisch directeur Bart Schollen het verhaal.