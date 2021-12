Er komen twee edities van TW Classic in 2022: “Datum en line-up kunnen we nog niet verklappen”

Live Nation maakte op 9 juni dit jaar bekend dat Nick Cave op 25 juni als hoofdact op de heilige weide in Werchter staat. Toen werd er nog niet verklapt dat er ook nog een tweede editie zou volgen. Dat nieuwtje zit verscholen op de gemeentelijke website van Haacht, waar ze berichten over voordeeltickets voor inwoners. “Achter de schermen wordt volop gewerkt aan een tweede TW Classic in 2022. Datum en line-up kunnen nog niet verklapt worden, maar uiteraard zal er ook een beperkt aantal voordeeltickets beschikbaar zijn. We houden jullie op de hoogte.” Woordvoerster Nele Bigaré van Live Nation reageert ook: “We hebben eerder al aangegeven dat we werken aan een mogelijk tweede TW Classic in 2022. Het is een ‘work in progress’. Wij kunnen daar momenteel geen verdere info over delen”, aldus Bigaré.