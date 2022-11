Els Wouters (57) verkozen als nieuwe voorzitter van Open Vld Rotselaar

Els Wouters is geboren en getogen in het centrum van de gemeente, bijna letterlijk onder de kerktoren van Rotselaar. Als dochter van Rik en Simon Wouters-Goovaerts, runde Wouters gedurende dertien jaar de alom bekende winkel in verf en behang op de plaats waar nu fietswinkel ‘Vitesse’ gevestigd is aan het Dorpsplein. Els heeft marketing gestudeerd en is tegenwoordig professioneel actief als accountmanager bij VDAB Vlaams-Brabant. Voordien was Wouters ook lerares in de handelsschool van Laken.

Wouters was voor Open Vld voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en zetelde zij tot 2019 in de OCMW-raad en het Vast Bureau. Wouters was in die periode ook afgevaardigde in de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Sinds 2019 is Wouters lid van het Bijzonder Comité van het Sociaal Huis. In de Rotselaarse afdeling van Open Vld is Wouters sinds 2009 bestuurslid en een van de drijvende krachten bij de organisatie van de jaarlijkse steakfeesten en brunch. Ze werd unaniem verkozen tot voorzitter van de lokale afdeling, samen met een nieuw bestuur en regioafgevaardigde Luc Tuerlinckx.