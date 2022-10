Egelhulpcentrum Avalon neemt cheque in ontvangst

LEUVEN Interne­ring voor man die poedel­naakt op bankje in Leuven zit te masturbe­ren

Een man die in de zomer van 2020 in adamskostuum op een bankje in de Ridderstraat in Leuven zichzelf zat te bevredigen, wordt geïnterneerd. De beklaagde gaf de feiten ook toe in de rechtbank.

18 oktober