Eerste voorbereidende werken aan Dijlebrug zal week lang voor extra hinder zorgen

Bloeiend Hageland startschot toeris­tisch seizoen : “In volle pracht genieten van lente”

Toerisme Vlaams-Brabant organiseert in de maanden april en mei B(l)oeiend Hageland, een bloesemcampagne die de lente inluidt. Toerisme Vlaams-Brabant zet, samen met 14 bloesemgemeenten, in op prachtige wandelingen in het glooiende landschap en tevens een fietsaanbod met eet- en drankadressen onderweg voor de Bourgondiërs onder ons.