Eerste Klimaatdag vindt plaats op zondag 23 april

Inbreker die café Den Travoo en sportcom­plex Bart Swings viseerde, veroor­deeld tot twintig maanden cel

De man die in oktober vorig jaar op dievenpad was in de gemeente Herent is veroordeeld tot twintig maanden cel. Door sporenonderzoek, meer bepaald aan de hand van zijn schoenafdruk, kon hij gelinkt worden aan een inbraak bij café Den Travoo, sportcomplex Bart Swings en de diefstal uit een geparkeerde mobilhome.