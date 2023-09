Eerste ingrijpende werken aan Dijlebrug starten vanavond: Dijlekant richting Wakkerzeel gaat dicht

Vier kas­teel-inbrekers bij kraag gevat; twee alvast aangehou­den

Een patrouille van PZ Aarschot reed donderdag 31 augustus omstreeks 14.20 uur rond het Kasteel van Langdorp. Tijdens die patrouille konden ze vier personen zien staan op het terras van het kasteel, waarop deze te voet wegvluchtten. De patrouille deed verder nazicht in de buurt en werd aangesproken door een mountainbiker, die een persoon in de struiken had opgemerkt.