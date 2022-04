Dreigt dansschool met 600 kinderen binnenkort op straat te staan na vijf jaar gepalaver over stuk grond?: “Onze tweede thuis verdwijnt”

ROTSELAARHet gesprek met de gemeente en dansschool Scintillare heeft nog niet veel opgeleverd omtrent het voortbestaan van de dansstudio in Rotselaar. De locatie in de Sparrenstraat moeten ze binnen afzienbare tijd verlaten en het stuk grond dat ze van de gemeente kochten, blijkt — voorlopig — een kat in een zak te zijn.

Manuela Van Tongelen zit voor een keer niet met de handen in de heupen, maar met de handen in het haar. Haar dansschool Scintillare is sinds 2001 al een vaste waarde in Rotselaar, maar daar dreigt binnenkort een einde aan te komen. De dansschool met meer dan zeshonderd leden en twintig lesgevers barst op haar huidige locatie uit haar voegen. “Daarom weken we al uit naar Herselt, lagere scholen en Sportoase Ter Heide om al onze lessen te kunnen waarborgen. Maar dat uitzwermen kost ons veel tijd, organisatie en geld. Bovendien kunnen we op die manier niet groeien en is het allemaal niet meer rendabel”, zucht Van Tongelen.

De locatie doet al sinds 2001 dienst.

Al meer dan vijf jaar geleden werd op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, tevergeefs. In 2017 werd naar de gemeente Rotselaar gestapt met de vraag of zij geen oplossing hadden. Die kwam er in de vorm van een stuk grond in de Vakenstraat, dat van de gemeente werd gekocht voor een luttele 53.000 euro. Maar dat lapje grond heeft Van Tongelen al heel wat slapeloze nachten bezorgd. Temeer omdat het op heden ongeschikt blijkt te zijn om een dansschool, zoals zij het voor ogen heeft, neer te poten. Het stuk naast de Meander in Rotselaar ligt in overstromingsgebied. Met de recente overstromingen in het achterhoofd verstrengde de Vlaamse Milieumaatschappij haar voorwaarden en ging tot tweemaal toe in beroep. Een uitspraak van de Deputatie volgt ten vroegste in september, maar veel tijd heeft de dansschool niet meer.

Dansschool Scintillare in actie.

“Al mijn geld is daar in gekropen. Denk aan notariskosten, ereloon architect en de bijhorende aanpassingen die tot op vandaag niets hebben opgeleverd, in tegendeel”, stelt Van Tongelen. Als laatste redmiddel startte zij vorige week een petitie op voor het behoud van de dansschool en die werd al meer dan 2.100 keer ondertekend. De gemeente kwam daarna met een statement en beloofde opnieuw rond tafel te zitten. Maar dat gesprek maandag leidde tot niets concreet.

Quote De situatie is nog maar maximaal twee seizoenen houdbaar. Daarna is het onherroepe­lijk gedaan. Daarom doe ik een laatste oproep naar iemand die ons in Rotselaar of desnoods in de randgemeen­ten aan een locatie kan helpen Manuela Van Tongelen

“De situatie is nog maar maximaal twee seizoenen houdbaar. Daarna is het onherroepelijk gedaan. Daarom doe ik een laatste oproep naar iemand die ons in Rotselaar of desnoods in de randgemeenten aan een locatie kan helpen”, hoopt Van Tongelen. Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) sust voorlopig de gemoederen. “De vergunning is er, maar we moeten de beslissing van de Deputatie afwachten. Er is ondertussen tegemoet gekomen aan de voorwaarden van de Vlaamse Milieumaatschappij opdat er waterveilig gebouwd kan worden. Onze nadruk ligt echt wel op het verderzetten van de huidige procedure. Over het terugkopen van de grond kan altijd in tweede instantie gepraat worden. Daarnaast willen we met de eigenaar uitkijken naar nieuwe opportuniteiten of advies geven waar het kan”, besluit Wouters.

Het perceel aan de Vakenstraat in Rotselaar waarvoor een bouwaanvraag werd gedaan.