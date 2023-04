Den Demer strikt Zuid-Afrikaans wijnhuis voor degustatie

Toren­straat wordt afgesloten op woensdag

De Torenstraat in Rotselaar zal woensdag vanaf 7 uur, van het kruispunt met de Kapelstraat en Sint-Antoniusstraat tot het Menakruispunt, afgesloten worden. De afsluiting is noodzakelijk voor een ingreep in het Menapad in het kader van de riolerings- en wegeniswerken in Rotselaar-Centrum. Doorgaand verkeer moet een omleiding volgen.