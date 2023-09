Deelfietsen aan station krijgen upgrade

Voormalig bandlid Praga Khan in nauwe schoentjes door verkrach­tings­zaak

Erhan K. (57), een voormalig bandlid van Praga Khan en gitarist bij Lords of Acid, moet zich in februari verantwoorden in de Leuvense strafrechtbank. Hij staat er terecht voor verkrachting, aanranding, slagen en verwondingen en onmenselijke behandeling.