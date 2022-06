De Lijn zet bolderkarren in tijdens Rock Werchter voor festivalgangers om spullen naar camping te vervoeren

Daarnaast zet de lijn extra (nacht)bussen in tijdens de festivals, zoals op Rock Werchter en TW Classic. Op zaterdag 25 juni zet De Lijn tussen 10 en 2 uur pendelbussen in vanaf Leuven Station om de festivalgangers naar de festivalweide van TW Classic te brengen. Hiervoor kan er vooraf een speciaal dagticket (7,50 euro) worden gekocht via de app, website of via sms (stuur ‘DLD’ naar 4884). Ook het Treinticket TW Classic is geldig om met de pendelbussen te reizen. Andere vervoerbewijzen zijn niet geldig. Meer info op delijn.be/nl/nieuws/tw-classic.