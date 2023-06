“De helft Cara pils, de helft Jupiler”: deze zes vrienden komen met enorme op maat gemaakte kar vol drank naar camping Rock Werchter

Meer over Rock Werchter lees je in ons dossier .

Bart, Bert, Jarne, Seppe, Jordi en Felix lijken op camping The Hive de bende die het zwaarst geladen is van allemaal. De groep uit Merksem bij Antwerpen brengt komt al enkele jaren met een indrukwekkende stootkar naar Werchter, maar even leek het erop dat de kar niet mee binnen mocht. “We hebben gelobbyd”, klinkt het. “We hebben indertijd nog een mailtje gestuurd om te vragen welke afmetingen toegestaan zijn en deze kar op maat laten maken, maar sinds dit jaar doen ze lastig”. De reden: metaal is blijkbaar niet toegelaten op de camping. Uiteindelijk mocht de kar dan toch mee binnen.