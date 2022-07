Dagbladhandel Den Demer baat voor het eerst wijnbar uit rond het festivalterrein: “We willen er een traditie van maken”

Leuven Leuvens onderzoek ontdekt nieuwe subtypes darmkanker: “30 jaar inzichten op losse schroeven.”

Tot vandaag krijgt een patiënt met de diagnose darmkanker weinig tot geen inzicht in het subtype van de tumor. Leuvense darmkankeronderzoekers proberen daar al jaren een mouw aan te passen, in de hoop de behandeling beter op de soort af te stemmen. Nieuw onderzoek van onder meer UZ Leuven dat gebruikmaakte van de gloednieuwe single cell technology 2 ontdekte twee nieuwe subtypes. En dat is hoopvol nieuws. “Over een jaar gaat de diagnose voor het stellen van darmkanker er radicaal anders uitzien.”

