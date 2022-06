Dagbladhandel Den Demer baadt voor het eerst wijnbar uit rond het festivalterrein: “We willen er een traditie van maken”

Rotselaar Rock Werchter trekt zich kabbelend op gang, maar niet voor iedereen: “Waar is mijn campingtic­ket?”

Rock Werchter heeft zich woensdag kabbelend en zonder incidenten op gang getrokken. De organisatie van het vierdaags festival rekende op zo’n 15.000 bezoekers voor de allereerste dag op campings The Hive en The Hive Resort. Nieuw dit jaar is dat zwerfvuilhandhavers intensief zullen controleren. Wie zijn afval zomaar weggooit op straat en betrapt wordt, krijgt een GAS-boete.

29 juni