Coronaregels moeten er (even) aan geloven tijdens optreden Zwangere Guy op Werchter Parklife: “Middelvinger aan alle politiekers”

LEUVEN Nog tien dagen om vergunning buiten­stand jaarmarkt aan te vragen

19 juli De jaarmarkt in Leuven vindt traditiegetrouw de eerste maandag van september plaats. Wie een winkel heeft en op 6 september een buitenstand wil plaatsen, kan nog tot 30 juli een vergunning aanvragen. Voorwaarde is dat de stand of het terras niet breder is dan de gevel van de zaak. Men mag ook niets anders verkopen dan wat men binnen verkoopt, anders is een leurkaart nodig. De vergunning is gratis, maar je hebt wel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nodig en een verzekering voor de toestellen en producten die die dag gebruikt of verkocht worden. Tijdens de braderie zullen controles uitgevoerd worden door de politie en Stad Leuven. Wie niet in orde is met zijn vergunning of koopwaar riskeert een proces-verbaal of GAS-boete. De braderie vindt plaats van 9 tot 18 uur. Het is nog onduidelijk of er ook optredens mogen plaatsvinden.