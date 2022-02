Combitickets en luxecamping Rock Werchter nu al uitverkocht: “De verkoop ging hard dit jaar”

Voor het festival in Werchterpark van 30 juni tot en met 3 juli zijn enkel nog dagtickets voor donderdag en zaterdag te koop. De line-up is zo goed als rond liet Live Nation eind vorige maand weten. Toen werden er nog 64 namen aan de affiche toegevoegd. Er waren toen al meer dan 135.000 tickets verkocht. Wie nog tickets wil scoren voor luxecamping Rockvillage komst helaas ook te laat. Daar zijn ook alle accommodaties van eigenaar veranderd.

Volledig scherm De luxecamping Rock Village - staat los van Rock Werchter - is al uitverkocht. © rv

“We leggen over heel het weekend zo’n 1.000 personen te slapen. Een kwart van de boekingen kwam nog overwaaien van de twee geannuleerde edities. De rest van de verkoop is redelijk hard gegaan. We merken dat de mensen echt iets nodig hebben om naar uit te kijken in de zomer”, zegt Vanessa Van Lierde van Rock Village. Of ze nog rekening houden met het feit dat festivals nog niet gaan mogen? “Sinds 2020 houden we dat altijd in het achterhoofd, maar we kijken toch licht positief vooruit.” En dat doen blijkbaar ook de festivalgangers. Bij Rock Village introduceerden ze een nieuwe luxetent. Voor 3.000 euro kom je tijdens het festival vier dagen lang niks te kort. “Dat hebben we dit jaar geïntroduceerd en dat is echt top notch. De Rock Residence is zoals een echte luxe hotelkamer die volledig losstaat van andere accomodaties. We hebben er vijf en die waren meteen uitverkocht. Gasten krijgen een suite met eigen badkamer in ruil, een boxspring met fluffy kussens, eigen koelkast, uitgebreid ontbijtbuffet en noem maar op. We zien duidelijk een stijging in de verkoop van die luxesegmenten, in die mate dat we al kijken naar volgend jaar hoe we dat nog kunnen uitbreiden”, besluit Van Lierde.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Voor deze Rock Residence betaal je 2.999 euro voor vier nachten tijdens Rock Werchter. © rv

De luxecamping staat los van de organisatie van Rock Werchter. Daar is The Hive Resort eveneens uitverkocht. Op The Hive Camping en The Hive My Space kan je voorlopig wel nog terecht.

De voorlopige line-up voor Rock Werchter is als volgt:

Voor donderdag 30 juni zijn dat Rag’n’Bone Man, Lianne La Havas, Fontaines D.C., First Aid Kit, Carly Rae Jepsen, Black Pumas, RY X, Cigarettes After Sex, Altın Gün, Gang Of Youths, Airbourne, The Dead South, White Reaper, Reignwolf, Yumi Zouma en Owenn.

Nieuw voor vrijdag 1 juli zijn Bazart, IDLES, Lous and The Yakuza, Miles Kane, Inhaler, Turnstile, girl in red, Parcels, STIKSTOF, RHEA, JC Stewart, The Chats, The Last Internationale, The Regrettes, Waterparks en MOLYBARON.

Het programma van zaterdag 2 juli wordt aangevuld met Anne-Marie, LP, Leon Bridges, Clairo, Goldband, Sabrina Claudio, Marcus King, Alec Benjamin, Pitou, KennyHoopla, POORSTACY, The Faim en Dea Matrona. Balthazar, Disclosure, Michael Kiwanuka, MEUTE, Lost Frequencies Live, Kacey Musgraves, Jimmy Eat World, Big Thief, Modest Mouse, Joost, Fever 333, Moses Sumney, Emma Bale, Jehnny Beth, Snail Mail, The Record Company, Dry Cleaning, Bartees Strange en Peach Tree Rascals komen op zondag 3 juli naar Werchter.

Eerder werden onder meer Pearl Jam, Metallica, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Twenty One Pilots, The War On Drugs en Pixies voor de editie 2022 aangekondigd. Kleine dienstmededeling nog: Queens of The Stone Age komen niet wegens gewijzigde tourplannen.

Volledig scherm Rockvillage staat bekend om zijn weelderige luxe op het festival. © Vertommen