CD&V Rotselaar verandert van naam en gaat voortaan door het leven als ROX: “Een nieuw lokaal project voor alle inwoners”

De lokale CD&V-afdeling in Rotselaar gaat voortaan door het leven als ROX. “ROX is een nieuw lokaal project: een open beweging die is gegroeid in de schoot van de lokale CD&V-afdeling. ROX staat voor de sterke rots waarop verder kan worden gebouwd. Tegelijk staat de X voor het verbindende karakter van dit project. In de RO herken je zeker ook Rotselaar, in de X van het logo de W’s van Werchter en Wezemaal”, legt burgemeester Wouters uit.

De tanende ster van de afdeling op nationaal niveau zou iets met de beslissing kunnen te maken hebben, al wil Wouters dat niet gezegd hebben. “De gemeente staat voor grote uitdagingen. En heel wat inwoners zijn zeker bereid om hierover mee na te denken en om zich lokaal te engageren. Ze willen op een positieve manier aangeven wat er beter kan, mee oplossingen aanreiken en hier de schouders onder zetten”, duidt Wouters. “We zijn ervan overtuigd dat heel wat uitdagingen best lokaal, van onderuit, kunnen worden aangepakt. ROX is hiervoor een uitstekend platform. Het is een nieuw, lokaal project van en voor alle inwoners, die op hun eigen manier willen meewerken aan de toekomst van de gemeente. Door de open structuur van deze nieuwe beweging verwelkomen we graag nieuwe, geëngageerde inwoners met de focus op een lokale betrokkenheid zonder nationale partijpolitieke bindingen. Zo verenigen we onze inwoners in een nieuwe, brede beweging in het belang van de hele gemeente”, stelt de burgemeester. “We hebben heel wat ervaring opgedaan in onze lokale afdeling de laatste jaren en dat behouden we ook. Mensen willen zich graag nog lokaal engageren, maar los van nationale partijen dicht bij huis, voor de uitdagingen waar onze gemeente mee geconfronteerd wordt.”