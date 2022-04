Brandweer redt van hond gevlucht schaap uit rivier: “Onze collega zag daarna alle hoeken van de weide”

Nadat een hond het had gemunt op het schaap, vluchtte het arme dier de Laak in Werchter in. Met behulp van een ladder en wat evenwichtsoefeningen, kon de brandweer het dier gezond en wel op het droge helpen. Het schaap werd opnieuw op de weide, maar daarmee was de interventie evenwel nog niet gedaan. “De locatie was niet bereikbaar voor onze voertuigen, wat maakt dat we ons dagelijks stappendoel al bereikt hadden”, lacht een brandweerman. “Dit laatste voornamelijk dankzij het feit dat één ploeglid hierin een bijzondere bijdrage heeft geleverd. De brandweerman in kwestie had zijn bandlus rond de nek van het schaap gedaan om het opnieuw naar de wei te begeleiden. Eens in de wei stormde het beestje weg en kon hij erachteraan. Het heeft even geduurd voordat we het schaap en bijgevolg ons materiaal te pakken kregen. De collega kent nu in ieder geval elk hoekje van die weide.”