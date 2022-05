Benefietrondleiding om dakwerken Donjontoren te bekostigen

Leuven Eerste blikjes Chernigivs­ke rollen van de band: “The real taste of Ukraine”

Het bier lag al een tijdlang te rijpen, maar vandaag zette Oekraïens ambassadeur Oleh Shamshur de productie van de eerste blikjes Chernigivske in gang. De in totaal twee miljoen blikken zullen niet enkel in eigen land, maar ook in landen zoals Nederland, Canada of de Verenigde Staten verkocht worden. De omzet gaat integraal naar humanitaire doelen zoals Caritas of het Rode Kruis.

6 mei