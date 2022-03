Autodelen wordt versterkt in Rotselaar met Cambio

ROTSELAAREind vorig jaar werd het startschot gegeven voor cambio-autodelen in Rotselaar. Autodelen is een flexibele vorm van deelmobiliteit waarbij dag en nacht auto’s klaar staan voor klanten. Nu lanceren de gemeente en cambio een proefaanbod en een infosessie voor de inwoners.

Inwoners kunnen in Rotselaar een auto uitlenen via het autodeelsysteem Cambio. Wie bij Cambio aangesloten is, reserveert een auto waar en wanneer dat nodig is. Een abonnee betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en spaart zo geld uit ten opzichte van een eigen auto.

Autodelen doe je in Rotselaar momenteel op het ophaalpunt aan Wezemaalplein en het ophaalpunt aan de Bergstraat. Momenteel zijn er 4 wagens van het merk Citroën C3 beschikbaar, maar de bedoeling is om het aanbod verder uit te breiden naar alle deelgemeenten op de belangrijke plaatsen. De gemeente ondersteunt de dienstverlening en de uitbreiding. Het initiatief draagt immers een steentje bij aan een verminderde milieubelasting en bevordert de mobiliteit in de gemeente.

“Maar de vier wagens zijn slechts een begin. De gemeente wil breed in de gemeente en vooral in de kernen de mogelijkheid tot autodelen voorzien. Zo krijgen inwoners een deelauto in de buurt, die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken in plaats van een tweede wagen. Autodelen kadert bovendien in het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente en helpt met de mobiliteitsshift. Daarmee willen we steeds betere en comfortabelere alternatieven bieden voor verplaatsingen”, zegt mobiliteitsschepen Carine Goris (CD&V).

Over heel België

Wie zich aansluit bij cambio krijgt toegang tot het cambio-wagenpark en dat voor alle deelwagens in België. Als cambio-lid reserveer je auto’s waar en wanneer je dat wilt. Reserveren kan dag en nacht, zowel telefonisch, via internet als via de cambio-app. Zo is de dienst voor alle inwoners bereikbaar en niet enkel voor wie over smartphone en mobiel internet beschikt. De auto kan zowel voor korte tijd (een uur) als een langere periode (een dag, een week of langer) ontleend worden. De gebruiker haalt de auto af aan zijn standplaats en brengt hem daar terug aan het einde van de rit. Afhalen en terugbrengen kan de klok rond, zeven dagen per week. Openen van de wagen gebeurt met de cambio chipkaart of met de cambio-app.

Tot 22 euro

Gebruikers betalen een beperkt maandelijks abonnement (4, 8 of 22 euro) en betalen verder enkel in functie van hun gebruik. Wie veel rijdt, betaalt wat meer. Wie een maand niet rijdt, betaalt enkel het abonnement. Alle kosten zitten in de prijs inbegrepen en vaste kosten vallen weg.

Inwoners van Rotselaar die voor 18 mei aansluiten bij cambio kunnen beroep doen op het proefaanbod, dat de gemeente samen met cambio aanbiedt. Dankzij het proefaanbod van twee maanden betalen inwoners geen instapkosten van 35 euro en kunnen ze het systeem uittesten en proefondervindelijk ervaren of cambio iets voor hen is.

Inwoners van Rotselaar kunnen gratis deelnemen aan het online infomoment op 30 maart om 20 uur. Inschrijven kan via www.rotselaar.be/cambio.

Registreren kan via https://www.cambio.be/nl-vla/registreren met de kortingscode ‘Rotselaardeelt22’.