Asfaltering dubbelrichtingsfietspad Vakenstraat achter de rug

Braderie in Aarschot op 8 en 9 juli met dit jaar nieuw thema

Op 8 en 9 juli verandert Aarschot even in een echte Western. ‘Haal je Cowboy hoed maar boven en kom de stad bewonderen en genieten van heerlijk drankjes, hapjes en randanimatie op de braderie. Voor zowel jong als oud valt er heel wat te beleven. Ook dit jaar is dit in het weekend van de Fundays.