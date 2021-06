Ammoniaklek bij Danone in Rotselaar: zuivelfabriek ‘s nachts geëvacueerd

Begijnendijk Schoonma­kers in bloemetjes gezet

19 juni Naar aanleiding van de “Week van de schoonmaker” heeft ACV Begijnendijk-Betekom de medewerkers van de verschillende schoonmaakdiensten in de gemeente in de bloemetjes gezet. “Elke dag opnieuw staan ze met de glimlach voor ons klaar. Dag in, dag uit steeds opnieuw! Er zijn heel veel soorten schoonmakers, en die verdienen één voor één respect en waardering, zegt voorzitster van het ACV Wendy De Cock. “Sinds de coronamaatregelen is het nog duidelijker hoe belangrijk de job van het schoonmaakpersoneel is en hoe zij elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven. Zij verdienen het om in deze week extra bedankt te worden want hun inzet is goud waard!”