Aarschotsesteenweg in Wezemaal gaat twee nachten dicht voor onderhoudswerken

ROTSELAARHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat op een deel van de Aarschotsesteenweg in het centrum van Wezemaal een nieuwe toplaag asfalt aanbrengen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in het dubbelrichtingsfietspad tussen het Marktwegje in Wezemaal en de Pastoor Dergentlaan in Gelrode.

Op aandringen van het gemeentebestuur van Rotselaar gaat AWV noodzakelijke onderhoudswerken uitvoeren aan de Aarschotsesteenweg in afwachting van de grote herinrichting van de gewestweg. Zo komt er een nieuwe en comfortabele toplaag asfalt op de Aarschotsesteenweg in Wezemaal-Centrum tussen het kruispunt met Rigessel (ter hoogte van tankstation Dats 24) en het kruispunt met het Oorzaakveldpad (ter hoogte van Toyota Segers).

Daarnaast investeren de gemeente Rotselaar en AWV ook samen in een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Marktwegje (Wezemaal-Centrum) en de Pastoor Dergentlaan in Gelrode. Een vaak gebruikt fietspad, onder andere door scholieren. De vernieuwing van het belangrijke fietspad past in het fietsplan van de gemeente waarbij de fietsinfrastructuur in Rotselaar vernieuwd en kwalitatief verbeterd wordt. Zo wil het gemeentebestuur het fietsen stimuleren, zowel voor woon-werkverkeer als recreatief fietsgebruik.

Grote herinrichting

De onderhoudswerken gaan vooraf aan een grotere herinrichting van de Aarschotsesteenweg. “De huidige onderhoudswerken aan de bovenste laag asfalt en het dubbelrichtingsfietspad verbeteren het comfort en zijn belangrijk in afwachting van de grote herinrichting van de Aarschotsesteenweg. Die herinrichting is nodig voor de leefbaarheid van Wezemaal-Centrum, om de schoolomgevingen veiliger te maken en meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. De plannen hiervoor zijn ondertussen goedgekeurd. Momenteel voert het agentschap Wegen en Verkeer verschillende onteigeningen uit in voorbereiding van deze heraanleg”, weet burgemeester Jelle Wouters (CD&V).

Weg afgesloten

Over een afstand van 700 meter komt er een nieuwe en comfortabele toplaag asfalt op de rijbaan van de Aarschotsesteenweg tussen Rigessel en Oorzaakveldpad. Daarbij wordt de weg ‘s nachts volledig afgesloten. Overdag zal de N19 wel toegankelijk zijn aan verlaagde snelheid van 30 kilometer per uur.

De aannemer plant momenteel de werken op 24, 25 en 26 maart ’s nachts uit te voeren (tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends en op 26 maart tot 8 uur ‘s ochtends). Slecht weer of onvoorziene omstandigheden op de werf kunnen de planning mogelijk wijzigen. Een omleiding is ’s nachts in beide richtingen voorzien via de Eektweg, Eektstraat, Vleugtweg, Langestraat en Oorzaakveldpad (tijdelijk dubbelrichting).

Vernieuwd fietspad

Over een afstand van bijna 3 kilometer tussen het Marktwegje in Wezemaal en de Pastoor Dergentlaan in Gelrode wordt het dubbelrichtingsfietspad vernieuwd. De bestaande verharding en straatklinkers worden opgebroken en vervangen door een aangename asfaltverharding. De vernieuwing is cruciaal voor de talrijke fietsers en schoolgangers die van het fietspad gebruik maken. Het project zorgt voor veilig en comfortabel fietsers.

“De gemeente Rotselaar was vragende partij om dit belangrijke fietspad kwalitatief te verbeteren om het comfort van de fietsers te verzekeren. Naast de vernieuwing van het fietspad van aan de Wijngaardberg tot in Gelrode, verlengt de gemeente Rotselaar de asfaltverharding van het fietspad met 500 meter extra tot in Wezemaal-centrum. Zo zal het fietspad in totaal over een afstand van drie kilometer worden heraangelegd. De vernieuwing van dit belangrijke fietspad past in het fietsplan van de gemeente waarbij we de fietsinfrastructuur in Rotselaar vernieuwen en kwalitatief verbeteren. Zo wil het gemeentebestuur het fietsen stimuleren, zowel voor woon-werkverkeer als recreatief fietsgebruik”, vertelt burgemeester Jelle Wouters.

Tussen 28 maart en 29 april worden de werken uitgevoerd. Door de paasvakantie en het werk zoveel mogelijk buiten de spitsuren uit te voeren, blijft de hinder enigszins beperkt.

Eénrichtingsverkeer

Tijdens deze werken wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op de Aarschotsesteenweg. Autoverkeer van Aarschot naar Wezemaal kan gebruik blijven maken van de Aarschotsesteenweg. Autoverkeer in de richting van Aarschot kan omrijden via de autostrade E314 om probleemloos in Aarschot te geraken. Fietsers krijgen tijdens de werken een veilige corridor op de Aarschotsesteenweg om zo in beide richtingen te kunnen fietsen.

Voor het openbaar vervoer op buslijnen 334 en 335 raadpleeg je de website via www.delijn.be/nl/routeplanner of het callcenter via het nummer 070 220 200.