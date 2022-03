12,2% van de bestuurders in overtreding tijdens snelheidscontroles

Leuven Laatste week om uw kind digitaal in te schrijven voor basis- of kleuter­school

Om schoolkampeerders tegen te gaan werkt de stad met een digitaal aanmeldsysteem. Ouders kunnen hun kinderen via meldjeaan.leuven.be registreren voor een plaats in de lagere en kleuterscholen in Leuven, Bierbeek, Oud-Heverlee of Herent. Dat kan nog tot 29 maart.

22 maart