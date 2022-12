1,2 miljoen keer bedankt, beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Rotselaar! Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

ROTSELAARIets meer dan 1,2 miljoen keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Rotselaar aangeklikt het voorbije jaar. Verhaaltjes klein en groot over het dorp dat wereldfaam geniet in gans de muziekwereld. De diefstal van een Audi RS6 werd met veel aandacht gelezen, net als de albino kreeft en onze eigenste dokter Leempoels die fel gesmaakt werden. Een oprechte dank beste lezers, meer dan zevenhonderdduizend keer bedankt!

Voor de chiro uit Balen startte de zomer in mineur. Drie kinderen moesten tijdens hun bivak in Wezemaal na een hitteslag naar het ziekenhuis worden overgebracht. Rock Werchter luidt traditiegetrouw dan weer ieder jaar de zomer in. Veel campinguitbaters spraken over de properste editie ooit.

Een verhaal over de diefstal van een Audi RS6 kon ook op veel belangstelling rekenen. Twee jongemannen uit Duitsland deden zich in Rotselaar-Heikant bij de eigenaar voor als potentiële kopers. Ze sloegen en bedreigden het slachtoffer uit Rotselaar met een vuurwapen. Na een massale klopjacht van verschillende politiezones konden de jonge daders gevat worden.

Nieuws dat onze krant als eerste naar buiten bracht, was dat van de inval bij Bumaco in Rotselaar. De federale gerechtelijke politie hield er huiszoekingen op verschillende plaatsen. De CEO werd meegenomen voor verhoor en zat even in de cel. Hij werd snel vrijgelaten, maar de zaak rond gesjoemel zit nog steeds in onderzoek.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jeannine uit Rotselaar zag haar huis in vlammen opgaan. © RV

Een verhaal dat naar de keel greep, was dat van Jeannine uit Werchter. De 91-jarige geraakte bij een zware woningbrand al haar bezittingen kwijt. Er werd een crowdfunding opgestart om de vrouw te helpen. De saga rond de ‘knik’ in de Provinciebaan in Rotselaar werd ook met argusogen gevolgd. Ondertussen is er een oplossing in de maak, maar de start van de werken zal pas voor de herfst 2023 zijn. Tot er een nieuwe brug wordt geïnstalleerd is er beurtelings verkeer geboden.

Nogmaals bedankt!

Eén ding staat vast: Rotselarenaren smaken de artikels uit hun eigen dorp. Diegene die hierboven vermeld werden, zijn slechts een minuscule hap uit het enorme aanbod. Zovele lezers, daar zijn we u met z’n allen enorm dankbaar voor. Op naar 2023, op naar nog meer Rotselaars nieuws bij de grootste krant van het land. We wensen jullie met z’n allen de allerbeste wensen voor het komende jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.