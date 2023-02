ZUCO krijgt bezoek van Zillion-cast

Veldrijden juniores Junior Wies Nuyens knap vierde op WK veldrijden in Hoogerhei­de: “Ik ben toch teleurge­steld”

Vooraf wou Wies Nuyens beter doen dan vorig jaar op het WK. Toen werd hij in Fayetteville zevende. De Roosdaalse junior werd in Hoogerheide knap vierde. Missie met succes volbracht dus. Achteraf was er toch wel een (begrijpelijke) ontgoocheling. Het brons was mogelijk. Als Nuyens alles even kan laten bezinken, zal het besef wel komen dat hij knap presteerde.

5 februari