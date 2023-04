ZUCO haalt 7 (!) Prinsen Carnaval naar Roosdaal voor vet feestje met Yves Segers

Uitslaande brand legt woning in de as, bewoner had geen brandverze­ke­ring

In de Valleistraat in Meerbeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware brand ontstaan in een vrijstaande woning. Het was de bewoner zelf die de brand opmerkte en meteen de brandweer verwittigde. De vlammen sloegen uit het dak bij aankomst van de brandweer. De bewoner bleek ook geen brandverzekering te hebben.