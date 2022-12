Zuco en Mister Spaghetti slaan handen in elkaar voor horecacollega’s: “We hopen dit de komende twee jaar stevig te laten groeien”

Roosdaal/Aalst“Het is nu genoeg geweest met het gezaag en geklaag. Laten we de handen in elkaar slaan.” Met die ingesteldheid zijn Samuel Van Opdenbosch van Mister Spaghetti en Michel ‘Chelle’ Bogaerts van nachtclub Zuco een samenwerking aangegaan. “We willen de horecamensen iets bieden. Tegelijk tonen we hoe leuk een horecajob kan zijn en bewijzen we dat het niet allemaal draait om bakken geld binnen te halen.” Horeca Reveillon met Disco Dasco moet het startschot zijn. “Maar wie weet waar we met dit project over twee à drie jaar staan? Om alles extra kracht bij te zetten schenken we ook geld aan het Kinderkankerfonds”, luidt het.

Samuel Van Opdenbosch en Chelle Bogaerts. Twee vrienden, maar vooral twee horeca-ondernemers. Samuel is zaakvoerder van de bekende Mister Spaghetti-keten, terwijl Chelle onder meer eigenaar is van nachtclub Zuco. En die twee hebben elkaar nu gevonden voor een gezamenlijk project. “Voornaamste insteek is dat we op nationaal niveau de horeca bij elkaar willen brengen”, klinkt het. “Om aan te tonen dat de horeca wél goed kan samenwerken. De horeca heeft nogal verkeerdelijk de perceptie mee dat er veel concurrentie is. Onze samenwerking kan dan ook niet veel symbolischer zijn. Nightlife en restaurants lijken mijlenver van elkaar te staan, terwijl dat niet het geval is. We kunnen nu mensen een totaalpakket aanbieden.”

Horeca Reveillon

Horeca Reveillon op zaterdag 7 januari in de Roosdaalse nachtclub Zuco moet het officiële startschot worden. Een groep collega’s die actief zijn in de horeca kunnen zich registreren en krijgen gratis toegang, een eigen tafel met daarop een fles bubbels en Mister Spaghetti biedt hen in de zaak een assortiment tapas aan. Bovendien geldt 1+1 gratis bij de eerste bestelling. Met het inkomticket kan iedereen bij Mister Spaghetti in Aalst terecht voor een gratis aperitief maison of een dessert. “Mensen in de horeca hebben een heel jaar hard gewerkt én waarschijnlijk ook met oudjaar”, verklaart Chelle. “Vaak hebben ze niet de gelegenheid om samen te feesten. Wij bieden hen nu hun eigen nieuwjaarsfeest aan nadat ze klaar zijn met werken in hun zaken. Maar iedereen is welkom. Mensen die niet actief zijn in de horeca zien zo hoe plezant een job in de horeca kan zijn.”

Kinderkankerfonds

En er loopt nog een extra actie van Mister Spaghetti en Zuco. “Wie langskomst tussen 21 december en 21 januari zal ook het Kinderkankerfonds steunen”, knikt Van Opdenbosch. “Waarom dit goed doel? Ooit zag ik een documentaire over de kindjes in het ziekenhuis. Dit greep mij zo enorm aan, ook omdat sommige ouders de kosten amper kunnen betalen en dat proberen te verbergen voor hun kinderen. Ik krijg er nog kippenvel van, zeker omdat ik ook kinderen heb. We willen zo iets terugdoen. Met Chelle zal ik bekijken welk bedrag we eind januari zullen overmaken. Zo willen we ook tonen dat we niet enkel uit zijn op winstbejag. Als we iets doen, doen we het niet altijd voor het geld.”

Twee jaar laten groeien

Bedoeling is alleszins niet dat het bij deze eenmalige actie blijft. “We willen dit idee laten groeien, maar gaan eerst kijken hoe het aanslaat”, luidt het. “Daar gaan we de komende twee à drie jaar aan werken. En wie weet kunnen we dan op een andere locatie iets groot organiseren of misschien wel verschillende events op meerdere plekken. Kunnen de mensen het smaken en zijn ze tevreden? Dan bekijken we wat we de horecamensen nog meer kunnen bieden en wat we voor hen nog kunnen betekenen. Hen op 7 januari al een eerste keer laten feesten en plezier maken is nu het eerste doel. We komen positief naar buiten. Het is nu even wel geweest met het gezaag en geklaag. Laten we de handen in elkaar slaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.