Zeventiger terroriseert eigen gezin: “Heeft het moeilijk met leeftijdsverschil”

Afvalcon­tai­ner vat vuur, brandweer kan brandje snel blussen

In de Vierhoek in Ninove heeft de brandweer zondagavond een brandende afvalcontainer moeten blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De bewoners probeerden zelf nog te blussen, maar slaagden hier niet in waardoor de brandweer werd verwittigd.