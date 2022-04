Woningen bewonderen, dat doe je tijdens de Danilith-kijkwoningdagen

Vertrouwen is heel belangrijk in het bouwproces. Het gaat over grote beslissingen, keuzes maken en een aanzienlijk budget spenderen. Komt daarbij dat de bouwsector heel snel evolueert. “Nieuwe tendensen op het gebied van wonen, comfort, de ruimtelijke invulling van de woning en design zijn schering en inslag. Maar ook de beschikbaarheid van bouwgrond en technische aspecten zoals isolatie, ventilatie en verantwoord omgaan met energie zijn vandaag meer dan ooit het gespreksonderwerp”, zegt marketingverantwoordelijke Stéphanie Dewever.

Een woning bouwen? Noteer dan het weekend van 23 en 24 april alvast in je agenda. Dan organiseert bouwonderneming Danilith kijkwoningdagen op zes verschillende locaties in België. Op die dagen kan je je laten inspireren door hun uniek bouwsysteem. Dat Danilith expertise heeft, is een understatement. Met meer dan honderd jaar ervaring heeft het familiebedrijf de woondroom van zo’n 17.000 gezinnen in België, Nederland en Noord-Frankrijk verwezenlijkt. “We doen dat volgens een beproefd bouwsysteem, met traditionele materialen en geoptimaliseerd in een geautomatiseerd proces.”

Concreet betekent dat dat alle gevel- en dakelementen in de ateliers van Danilith worden gemaakt, al neemt Stephanie het woord ‘prefab’ liever niet in de mond. “Dat is een benaming die het hele proces volgens ons niet naar waarde schat”, zegt ze. “Het is veel meer dan een aantal muren vooraf klaarmaken en in elkaar puzzelen. Er komt zoveel techniek en kennis bij kijken. Het is met andere woorden een constante wisselwerking tussen mens en machine.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een voorbeeld van de à la carte-formule. © Danilith

‘Home made home’

Het doel van deze manier van werken is om op korte tijd en binnen een vooropgesteld budget een duurzame ‘Home made Home’ op te leveren. Dat is een kwalitatief hoogstaande woning die aan de strengste energienormen voldoet en aan al je wensen beantwoordt. Danilith geeft je daarbij de keuze uit drie formules.

“De eerste formule ‘comfort’ houdt in dat je kan kiezen tussen 22 budgetvriendelijke typewoningen. Verder heb je ‘à la carte’ waarbij je een woning volgens je eigen plannen bouwt. Bij de laatste formule ‘projects’ koop je een afgewerkt huis of appartement in een van onze nieuwbouwprojecten.”

Kijkwoningdagen

Tijdens het weekend van 23 en 24 april tussen 13 en 17 uur zet Danilith zes woningen extra in de schijnwerpers door kijkwoningdagen te organiseren. Die gaan door in Wortegem-Petegem, Wuustwezel, Hamme, Roosdaal, Lasne en Attre. Deze woningen bewijzen dat traditioneel geautomatiseerd bouwen geen beperkingen heeft op het vlak van stijl en er altijd rekening wordt gehouden met het hedendaags wooncomfort. Tijdens de opendeurdagen kan je ontdekken hoe ook klassieke ontwerpen niets van hun charme verliezen tussen atelier en werf.

Meer info op www.danilith.be/nl/kijkwoningen.

Volledig scherm Aan het werk in het atelier van Danilith. © Danilith